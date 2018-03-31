Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов

Актер Александр Збруев в фильме Первого канала к своему 80-летию рассказал о своих отношениях с женщинами. Первой любовью известного артиста была Валентина Малявина. Она пожаловалась журналистам, что экс-супруг бросил ее одну и совсем не навещает.

Александр Збруев познакомится со своей первой женой, когда ему было 20 лет и он учился в актерском училище. Несмотря на запрет родителей, влюбленные тайно поженились. За любимым мужем Валентина пошла в актерское училище, но вскоре молодая актриса бросила учебу в Школе-студии МХАТ ради кино. Однажды Валентина призналась супругу, что у нее роман с режиссером Павлом Арсеновым, а Збруев не смог простить предательства и ушел.

"Может быть, один раз тебя предал человек. Но если один раз, то предаст и второй. Это не настоящий человек, значит, а какой-то кривой", – уверен Александр Викторович.

Дальнейшая судьба Малявиной сложилась трагически. Актрису осудили на четыре года за убийство третьего мужа – актера Станислава Жданько. После тюрьмы Валентина совсем потеряла зрение, и теперь она живет в пансионате для инвалидов. Оставшись одна Малявина говорит, что была по-настоящему счастлива рядом со своим первым мужем и очень жалеет, что он не навешает ее.

"Хочу запомнить ее молодой и красивой", – ответил на обвинения Александр Збруев. .