Иудеи во всем мире отмечают Песах

Иудеи во всем мире празднуют Песах (Пасха). Для иудеев это восьмидневный праздник. Первый Седер – ритуальная пасхальная трапеза - началась с заходом солнца в пятницу. В России Песах отмечают 180 еврейских общин. Праздник отмечают в память об избавлении от 4-х векового рабства.

В Иерусалиме перед Песахом евреи проводили уборку в своих домах и около стены Плача. Стену Плача очищают от записок дважды в год - перед Рош а-Шана и Песахом, - рассказывают израильтяне.

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником. "Этот древний и особо почитаемый иудеями всего мира праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа – избавлении от рабства, обретении свободы и достоинства. Он обращает верующих к непреходящим духовно-нравственным ценностям иудаизма, идеалам добра и справедливости", - говорится в поздравлении Владимира Путина.

Российский лидер отметил, что "российские евреи с глубоким уважением относятся к заветам своих предков, их обычаям и устоям, воспитывают молодёжь в приверженности традициям дружбы, доверия и взаимопонимания, которыми по праву гордятся народы нашей страны".

Президент отметил "многогранную, востребованную деятельность еврейской общины, её значимый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального диалога, в реализацию масштабных инициатив в сфере культуры и просветительства, в делах милосердия и благотворительности".