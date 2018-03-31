Как правильно провести Вербное воскресенье

Православные верующие готовятся к Вербному воскресенью. Вербное воскресенье в этом году - 1 апреля. До главного праздника православных верующих остается неделя, Пасха в этом году приходится на 8 апреля. Вербное воскресенье или же День входа Иисуса Христа в Иерусалим христиане отмечают за неделю до Пасхи.

В Вербное воскресенье верующие обычно ходят в храм на службу, поздравляют друг друга с праздником. В церкви святят веточки вербы. Ветки вербы символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Их освящают в субботу за вечерним богослужением.

Православные верующие считают, что в этот праздник нельзя выполнять физическую работу, убирать дом, готовить, шить. Верующим нельзя посещать увеселительные заведения и развлекаться. В Вербное воскресенье не принято готовить горячие блюда, так как завершается Великий пост. Нельзя употреблять алкоголь. Нельзя ссориться и отказывать в просьбах.

Священники поясняют: Вербное воскресенье — это воспоминание о входе Господнем в Иерусалим. Основной смысл этого праздника — это попытки осмыслить происходящее.

Сегодня - Лазарева суббота. С понедельника, 2 апреля, начинается Страстная неделя.