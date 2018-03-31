Не шутка: климатическая весна наступит в Москве 1 апреля

Синоптики дали прогноз погоды, согласно которому климатическая весна наступит в Москве 1 апреля.

В ночь на субботу, 31 марта, в столичном регионе прошел снегопад. Хочется верить, последний до будущей зимы в этом году.

А накануне ночью в Подмосковье столбики термометров опускались гораздо ниже ноля. Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что климатическая весна начинается, когда устанавливается переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных показателей.

По прогнозу синоптика, в ночь на воскресенье, 1 апреля, ожидается облачная погода, местами возможны небольшие осадки, не исключены туман и слабая гололедица. Первый небольшой весенний дождь прольет завтра вечером. День будет облачным, утром местами туман. Температура воздуха в столичном регионе составит плюс три — плюс пять градусов, - передает РИА Новости.

А в начале новой недели может еще потеплеть - до плюс 11.