В Петербурге 37 млн рублей штрафов заплатили «цифровые» предприниматели

В Санкт-Петербурге 37 миллионов рублей штрафов заплатили «цифровые» предприниматели за прошлый год. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу отметили, что это на два миллиона рублей меньше, чем в 2016 году.

О том, что за 2017 год предпринимателям, оказывающим услуги в электронной сфере, выписали штрафы на 37 млн рублей, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Галина Герцева, - передает ТАСС. По ее словам, показатели не говорят о снижении количества нарушителей, так как теперь выписывается больше предостережений и предупреждений в адрес предпринимателей

В этом случае надзорное ведомство в письменной форме предлагает урегулировать конфликт в досудебной стадии. В противном случае госслужащие выступают в защиту прав потребителей: в 2017 году - 143 иска. В этот список вошли нарушения при установке окон, задержке поставки или браке мебели, незаконное взимание комиссии при оказании финансовых услуг. Нарушители также компенсировали своим клиентам моральный вред на 700 тысяч рублей.