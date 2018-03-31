Первыми словам Арнольда Шварценеггера после операции были: "Я вернулся"
31 марта 2018, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
Первыми словам голливудского актера, американского политика Арнольда Шварценеггера, вернувшегося в сознание после операции на открытом сердце и наркоза были: "Я вернулся" (I'm back).
О состоянии актера, прославившегося по роли Терминатора, рассказал представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл. Шварценеггер после операции находится в стабильном состоянии.
70-летний актер Арнольд Шварценеггер был экстренно прооперирован в минувший четверг . Он приехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Но в ходе операции неожиданно возникли осложнения. Кардиохирургам удалось успешно завершить операцию.
Это уже не первое хирургическое вмешательство хирургов в сердце "железного Арни". Первую операцию на сердце он перенес в 1997 году.
Кстати, американские ученые узнали, что у оптимистов и жизнерадостных людей проблем с сердцем бывает меньше.
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