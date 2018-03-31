Первыми словам голливудского актера, американского политика Арнольда Шварценеггера, вернувшегося в сознание после операции на открытом сердце и наркоза были: "Я вернулся" (I'm back). Ученые назвали простой и доступный способ, как сохранить сердце здоровым

О состоянии актера, прославившегося по роли Терминатора, рассказал представитель Шварценеггера Дэниел Кетчелл. Шварценеггер после операции находится в стабильном состоянии.

70-летний актер Арнольд Шварценеггер был экстренно прооперирован в минувший четверг . Он приехал в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера. Но в ходе операции неожиданно возникли осложнения. Кардиохирургам удалось успешно завершить операцию.

Это уже не первое хирургическое вмешательство хирургов в сердце "железного Арни". Первую операцию на сердце он перенес в 1997 году.

Кстати, американские ученые узнали, что у оптимистов и жизнерадостных людей проблем с сердцем бывает меньше.