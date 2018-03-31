Ученые назвали простой и доступный способ, как сохранить сердце здоровым

Ученые провели исследование и доказали, что у людей-оптимистов сердце крепче и здоровее, и они живут дольше. В США исследователи изучили медицинские данные 4900 жителей страны латиноамериканского происхождения.

Почему именно латиноамериканцев? Ученые обратили внимание, что эта группа американского населения более уязвима, по той причине, что не все достаточно хорошо знают английский, а найти врача, говорящего на их родном языке, не всегда есть возможность.

Участников исследования разделили на группы в зависимости от индекса массы тела, подвижности, уровня глюкозы в крови и уровня артериального давления. Организаторы исследования измеряли у добровольцев уровень оптимизма при помощи специального теста.

Оказалось, что люди-оптимисты гораздо реже жалуются на боли в сердце. Люди, у которых чаще хорошее настроение, менее страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторов исследования отметили, пока нет четких данных о связи между психологическим состоянием и состоянием сердца людей. Но эксперимент показал взаимосвязь оптимизма у людей и состояния здоровья их сердец.

Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ Open.