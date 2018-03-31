Ученые оценили опасность облучения для человека при полетах на Луну

Академик, директор Института медико-биологических проблем (ИМБП РАН) Олег Орлов заявил, что радиационное облучение людей – членов экипажа - при будущих пилотируемых полетах к Луне, будет выше, чем на МКС, но останется в пределах норм.

Профессиональная деятельность космонавта связана с высокой степенью риска, в том числе медицинского.

Президент РАН Александр Сергеев в 2017 году сообщил об имеющихся новых результатах, которые могут поставить под сомнение возможность пилотируемых миссий для освоения дальнего космоса. По данным академика, нарушения со стороны центральной нервной системы, возникающие при облучении тяжелыми ионами в процессе космического полета, могут привести к срыву выполнения поставленной задачи, - передает РИА Новости.

Медицинский риск - один из самых важных. Академик Орлов отметил, что при обсуждаемых на ближайшую перспективу пилотируемых полетах к Луне, облучение экипажа хоть и выше, чем на МКС, но остается в пределах существующих профессиональных норм. Он пояснил, что специалисты только начинают изучать биологические эффекты тяжелых заряженных частиц, и еще предстоит определить степень и последствия повреждений, вызванных их попаданием, в частности, в структуры мозга. По его словам, необходима системная работа в этом направлении.