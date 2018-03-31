Командир экипажа подробно рассказал о досмотре А321 в Лондоне

Капитан экипажа самолета А321 авиакомпании "Аэрофлот", досмотренного в лондонском аэропорту Хитроу, после возвращения в Москву подробно рассказал об инциденте. По словам российского пилота Виталия Митрофанова, внезапная проверка самолета сотрудниками британской полиции была связана с поиском ими запрещенных предметов. Посольство РФ направило ноту в британский МИД из-за досмотра самолета

Командир экипажа был единственным, кому лондонские правоохранители разрешили остаться на борту лайнера.

В Хитроу, после высадки пассажиров, в самолет поднялись пять человек с собакой. Они представились как "Border Force" - таможенная служба и предъявила требования к экипажу о том, что им необходимо произвести осмотр самолета на предмет запрещенных предметов к перевозке.

Митрофанов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что, согласно международным правилам, каждый проверяющий должен сопровождаться бортпроводниками. В аэропорт прибыл консул. После его беседы с представителями безопасности полетов на борту оставили командира.

Досмотр длился пять — семь минут и еще две-три минуты полиция проверяла технические отсеки. Никаких актов экипаже не предоставили и причин досмотра не назвали. Вылет самолета из Лондона в Москве задержали более чем на 2,5 часа.