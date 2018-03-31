Академик Сергей Глазьев о скорой замене доллара криптовалютой

Заменит ли криптовалюта доллар, чем отличаются цифровые деньги от используемых в настоящее время, кто является эмитентом этих валют, что позволяет достоверно контролировать потоки перемещаемых средств, академик Глазьев рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову

- Стоит ли обратить внимание на внедрение криптовалюты? Кто-то уверен, что это может стать полноценной заменой доллара. Или это обычное жульничество?

- Происходящая в настоящее время цифровая революция в денежном обращении имеет эпохальное значение. Появление нового типа денег случается крайне редко и знаменует собой новый этап в развитии не только денежного дела, но и экономики в целом. Принципиальным отличием цифровых денег от используемых в настоящее время является не их безбумажная (электронная) форма, а отсутствие банков в качестве их эмитентов. По своей сути они не являются банкнотами (банковскими нотами), их эмиссия осуществляется посредством компьютерного алгоритма, защищенного от копирования средствами криптографии. И здесь возникает вопрос, кто является эмитентом этих валют. Можно говорить о появлении нового вида денег в обращении - к существующим наличному и безналичному добавляется цифровой. При этом третий вид денег сочетает в себе свойства первых двух, так как, с одной стороны, не имеет физического носителя, а с другой, каждая цифровая денежная единица сохраняет свою уникальность и всегда идентифицируется компьютером на предмет своей принадлежности и истории операций.

Национальная цифровая валюта является своего рода ответом на вызовы частных криптовалют. Несмотря на все риски и проблемы, связанные с их обращением, они содержат некую ценность, которая привлекает в том числе и регуляторов вместе с государством. Отличием цифровых денег от обычных является технология их учета и осуществления транзакций, основанная на принципе децентрализованных реестров блокчейн. Использование распределенных реестров позволяет достоверно контролировать потоки перемещаемых средств, исключает возможность вывода средств за контур целевого обмена.