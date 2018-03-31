Коммунальные службы призывают своевременно оплачивать ЖКУ

Если граждане вовремя оплачивают жилье, коммунальные услуги, капитальный ремонт и не имеют задолженностей, то согласно Жилищному кодексу возможно иметь определенные преференции на оплату таких услуг.

Наличие долга у тех, кто обращается в органы соцзащиты за получением социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, является основанием для отказа. А вот у граждан, задолженность которых образовалась в период получения ими уже назначенных выплат, возможность получения мер социальной поддержки остаётся, отмечает Ставропольский репортер.

Пока человек, который имеет задолженности по оплате коммунальных услуг, не оплатит таковые, он не сможет получить определенные меры социальной поддержки. Выплата компенсаций останавливается.

Чтобы вновь получать все выплаты и компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг, необходимо с организацией поставщиком услуг заключить договор по погашению долга. После этого сумма долга делится на равные части и выплаты происходят поэтапно, если обе стороны согласны на такой шаг.

Заметим, что данная норма призвана стимулировать граждан добросовестно оплачивать счета за коммуналку.