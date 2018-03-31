В Иркутской области в целях безопасности детей назначен комендантский час

Комендантский час по новому времени начнется в Иркутской области с 1 апреля и будет длиться с 23:00 до 6 утра. Детям запрещено в это время находиться в общественных местах без сопровождения родителей.

В список мест, где дети не могут находиться одни без взрослых, входят улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и другие общественные места в указанное время у несовершеннолетних под запретом, отмечает информационное агентство Телеинформ.

Если ребенок в это время будет находиться в подобных местах, то полиция будет устанавливать его личность, а законные представители могут быть привлечены к административной ответственности по решению комиссии.

Стоит отметить, что уже с начала года инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили не менее тысячи детей, которые находились без сопровождения взрослых. К административной ответственности привлечено около 750 законных представителей несовершеннолетних.