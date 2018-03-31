Тысячи врачей МО прошли дополнительное обучение в 2018 году
31 марта 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
Более 3,6 тысяч специалистов из Подмосковья проходили дополнительное обучение и профпереподготовку с начала 2018 года. Из них тысяча обучалась на базе федеральных учреждений.
По сообщению Подмосковье сегодня, привлечение, подготовка, обучение и мотивирование кадров являются первоочередными направлениями работы для совершенствования медучреждений региона в частности и развития всей системы здравоохранения в целом.
Отметим, что в прошлом году дополнительное обучение прошли более девяти тысяч медиков региона.
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