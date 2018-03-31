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Тысячи врачей МО прошли дополнительное обучение в 2018 году

31 марта 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Тысячи врачей МО прошли дополнительное обучение в 2018 году
globallookpress.com

Более 3,6 тысяч специалистов из Подмосковья проходили дополнительное обучение и профпереподготовку с начала 2018 года. Из них тысяча обучалась на базе федеральных учреждений.

По сообщению Подмосковье сегодня, привлечение, подготовка, обучение и мотивирование кадров являются первоочередными направлениями работы для совершенствования медучреждений региона в частности и развития всей системы здравоохранения в целом.

Отметим, что в прошлом году дополнительное обучение прошли более девяти тысяч медиков региона.

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

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