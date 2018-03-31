Цирковых тигров вывели на прогулку по Красногорску

В Красногорске цирковых тигров вывели на прогулку возле торгового центра. Тигры принадлежат ленинградскому цирку-шапито, который приехал на гастроли. Как заверили в цирке, звери абсолютно безопасны.

По сообщению местных жителей, этот цирк приезжает уже второй раз, в прошлый раз тигры и тигренок гуляли прямо по парковке. Животные выглядели хорошо: видно, что за ними ухаживают, опасности из себя не представляли, сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Сотрудники цирка рассказали, что в таком возрасте тигры безопасны. В основном прогулки проходят на территории цирка. При этом люди, если видят тигров, подходят и спрашивают разрешение сфотографироваться.