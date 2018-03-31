Врачи-диетологи: при обжарке кофейных зерен выделяется канцероген

Врачи-диетологи отмечают, что при обжарке кофейных зерен выделяется акриламид, который является канцерогеном. При этом это вещество содержится не только в кофе, но и во многих продуктах, которые часто употребляются.

Как передает сайт НСН, кофе содержит акриламид, но есть продукты, которые содержат его в десятки раз больше чем кофе. Это в первую очередь, чипсы, картофель фри. Самое главное, вся выпечка и даже печеный хлеб содержат акриламид. Это вещество люди получают не только с пищей, но и с водой, если используются пластиковые упаковки.

Так же опасное вещество получают и активные курильщики в процессе курения. Встает вопрос важности маркировки подобного рода продуктов с указанием количества содержания вредных веществ.