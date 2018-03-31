Глобальное потепление идет на столицу

В ближайшие дни в Москву придет настоящая весенняя погода. Не смотря на осадки и возможную облачную погоду, температура воздуха днем прогреется до семи градусов тепла.

Весна придёт в эти выходные, но её появление будет предваряться снегом. Он пройдёт в зоне тёплого фронта, который подойдёт уже в ночь на субботу. Ожидается облачная погода, ветер южный и юго-восточный. Температура ночью в Москве пока ещё отрицательная: в Москве ожидается -2°С … -4 °С, по области от -2°С до -7°С, передает сайт НСН.

В выходные могут пойти первые весенние дожди, а в Москве температура прогреется до +3°С … +5°С. Тенденция на повышение температуры сохранится и дальше. Однако ночью температура будет близка к нулевой отметки и на дорогах будет скользко.

Отметим, что уже на следующей неделе воздух в столице прогреется до +8°С … +10°С,. При этом ожидается низкое атмосферное давление и ветер, порывы которого составят 12-17 м/с.