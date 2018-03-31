Гастарбайтеры все больше замещают россиян

За последнее время квоты для гастарбайтеров увеличиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Ленобласти и других регионах. А нежелание россиян идти на малооплачиваемую работу обусловлено коррумпированностью работодателя.

Ужесточение миграционной политика ведет к тому, что в стране многим стало невыгодно работать. Получение документов, чтобы работать, сдача экзаменов и масса других вещей слишком дорого обходятся соискателям. Поэтому многие стали уезжать из России. Теперь возникла обратная проблема. Количество мигрантов довольно большое, но, к сожалению, очень много нелегальных. И пока легализация не очень удачно идет, сообщает НСН.

Поэтому сейчас так не хватает квалифицированных рабочих рук, причем в некоторых регионах в отдельных областях нехватка довольно велика. Это факторы связаны с невысокой оплатой труда в сфере ЖКХ, городских служб. Поэтому туда идут иностранцы, которые в основном направляют деньги себе на родину и эта ситуация постоянная и ежегодная.