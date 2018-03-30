В Чехии прокомментировали ситуацию с экстрадицией Никулина в США

Обвинения со стороны Соединенных Штатов в адрес задержанного в Чехии россиянина Евгения Никулина были гораздо более серьезными, чем со стороны России, поэтому он выдан США.

Об этом заявил сегодня вечером глава чешского Минюста Роберт Пеликан, которому, согласно законодательству, принадлежит право на конечный вердикт в данном вопросе. "Долгое время мы оценивали существование опасности вокруг господина Никулина в высокой степени, поэтому были приняты весьма строгие меры безопасности. Продолжать дальнейшее пребывание Никулина на нашей территории мы считали излишним и неподходящим", — отметил глава Минюста Чехии, передает РИА Новости.

В ночь на пятницу Никулин на самолете Минюста США был экстрадирован из Праги в Вашингтон. При этом Прага не уведомила об этом ни адвокатов Никулина, ни дипломатических представителей. Российский адвокат Никулина Владимир Макеев назвал экстрадицию своего клиента «грубейшим нарушением закона». По словам юриста, выдача Никулина стала для него полной неожиданностью. Он считает, что такие действия равнозначны похищению, передает RT.

Американские власти обвиняют Евгения во взломах соцсетей LinkedIn, Dropbox и Formspring. Россия также добивалась выдачи Никулина. На родине ему инкриминируют кражи из электронных кошельков.