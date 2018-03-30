Юлию Скрипаль планирует навестить сестра
30 марта 2018, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Виктория Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль, решила приехать в Лондон, чтобы навестить родственников, сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.
«Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», – отметили в посольстве.
При этом стало известно, что российское посольство ранее попросило у Форин-офиса консульский доступ к Юлии Скипаль, которая является гражданкой России. Британские власти до сих пор его не предоставили.
Состояние Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе со своим отцом, быстро улучшается. Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщают медики.
Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес