Юлию Скрипаль планирует навестить сестра

Виктория Скрипаль, двоюродная сестра отравленной в британском Солсбери Юлии Скрипаль, решила приехать в Лондон, чтобы навестить родственников, сообщает пресс-служба российского посольства в Лондоне.

«Исходим из того, что британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу», – отметили в посольстве.

При этом стало известно, что российское посольство ранее попросило у Форин-офиса консульский доступ к Юлии Скипаль, которая является гражданкой России. Британские власти до сих пор его не предоставили.

Состояние Юлии Скрипаль, которая была отравлена в Солсбери вместе со своим отцом, быстро улучшается. Сам Сергей Скрипаль по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщают медики.