Политолог Андрей Никифоров рассказал о том, каким будет Крым к 2050 году

К 2050 году Крымский полуостров останется в составе Российской Федерации, но за него будут идти споры на международной арене.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил крымский политолог, доцент кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета Андрей НИКИФОРОВ, передает корреспондент «Аргументов недели – Крым».

«Одна из возможных моделей развития Крыма – это его превращение в такой непотопляемый авианосец России. В таком случае нам никакие санкции будут не страшны», — сказал он.

Эксперт предположил и другой вариант развития событий, при котором для Украины места на международной арене нет, пишут "Аргументы недели - Крым".

«Этот вариант я бы назвал «Украина минус». Я имею в виду не страну и людей, а государство, которое себя уже исчерпало, оно работает исключительно в системе «анти», и для Крыма в том числе. Вообще очень многие проблемы евразийской интеграции, отношений с Европой и Западом решались бы гораздо проще и естественнее в случае, если мы просто убираем фактор Украины», — отметил НИКИФОРОВ.