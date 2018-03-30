Академик С. Глазьев о главных задачах нового правительства Путина

О том, что нужно изменить в стратегии экономического развития, как предотвратить "утечку мозгов", как сочетать долгосрочное планирование и рыночную самоорганизацию, академик Глазьев рассказал главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову

- Сергей Юрьевич, что на ваш взгляд нужно изменить в стратегии экономического развития, учитывая высочайший уровень доверия избирателей к В.Путину?

- Вопреки мнению вульгарных монетаристов и догматиков, определяющих сегодняшнюю экономическую повестку, задача обеспечения темпов экономического роста выше среднемировых и опережающего роста инвестиций, абсолютно реализуема. Более того, невостребованные резервы позволяют даже превысить этот показатель. Имеющийся научно-технический, производственный и человеческий потенциал позволяют наращивать объем выпуска продукции обрабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства не менее чем на 8% в год. Для этого необходимо наращивать инвестиции в освоение новых технологий с темпом не менее чем на 15% в год.

В развитых странах на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании, образовании кадров, организации производства, приходится от 70 до 90% прироста ВВП. Страны, находящиеся на «передовой» НТП, реализуют свое технологическое превосходство в установлении выгодных им ценовых пропорций и стандартов.

У нас же, в отсутствие увеличения спроса на НИОКР со стороны, как государства, так и частного бизнеса продолжается отток из страны ученых и специалистов. По данным статистики принимающих стран, потери от «утечки умов» из России составляют несколько миллионов человек с высшим образованием, в том числе свыше 250 тыс. ученых в передовых направлениях развития науки.

По объемным показателям научно-технического потенциала Россию обгоняют не только США, ЕС и Япония, но уже Индия, и Китай. Последние, как и другие быстро растущие страны Юго-Восточной Азии, создают принципиально новую систему институтов социально-экономического развития, намного более эффективную, чем у нас. Она в корне расходится с рекомендациями МВФ и внедряемыми у нас монетаристскими догмами. Сочетает долгосрочное планирование и рыночную самоорганизацию.

Как показывает мировой опыт, для вывода экономики на волну роста нового технологического уклада требуется мощный инициирующий импульс обновления основного капитала. Опыт стран, совершивших экономическое чудо, свидетельствует о необходимости форсированного увеличения инвестиций – до 35-45% ВВП. Основным источником финансирования было многократное расширение кредита, организуемое государством путем контролируемой денежной эмиссии под обязательства государства и предприятий.