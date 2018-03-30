Итоги рабочей недели: Топ-5 самых читаемых новостей на сайте «АН»

Уходящая рабочая неделя, помимо событий вокруг трагического пожара в Кемерово, ознаменовалась продолжением противостояния России и коллективного Запада. Новости, связанные с данной темой, вошли в число самых читаемых на сайте «Аргументы недели» за последние пять дней.

Чехия придумала, как Россия ответит за отравленного Скрипаля

В начале марта в английском городе Солсбери был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские власти, проведшие расследование инцидента, заявили о том, что к нему причастна Россия.

Вслед за этим обвинением последовали санкции в отношении Москвы. Из Великобритании и ряда других государств выслали российских дипломатов.

Чехия решила наказать РФ по-другому. В Праге пришли к выводу, что целесообразней будет выдворить не дипломатических работников, а разведчиков. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш утверждает, что его страна кишит российскими шпионами.









В ответ на заморозку в США своих активов Россия заморозит долги

На текущей неделе произошло то, о чем предупреждали многие отечественные эксперты. Американский посол в Москве Джон Хантсман сообщил, что активы РФ в Соединенных Штатах могут быть заморожены.

Несмотря на то, что в результате этого решения Россия потеряет сотни миллиардов долларов, она все равно останется в плюсе, посчитали «Аргументы недели». Дело в том, что совокупный государственный и корпоративный долг страны превышает размер средств, находящихся в США.









Западу предрекли «финансовый апокалипсис» после отключения России от SWIFT

Объявившая Москве экономическую войну Великобритания вспомнила о впервые высказанной четыре года назад угрозе отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT. В Лондоне полагают, что это нанесет РФ крупный ущерб.

У немецкого банкира Роберта Халвера другое мнение. Согласно его оценкам, уход России из SWIFT навредит, в первую очередь, Европейскому союзу. По словам Халвера, в случае реализации данного сценария ЕС грозит «финансовый апокалипсис».









Названы три претендента на место Медведева и кандидаты на увольнение из правительства

На этой неделе был опубликован новый прогноз, касающийся состава следующего правительства России. Экономист Михаил Делягин представил свой список возможных сменщиков премьера Дмитрия Медведева. В перечень попали мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Счетной палаты Татьяна Голикова и глава администрации президента Антон Вайно.

Кроме того, Делягин назвал чиновников, которым грозит увольнение из высшего исполнительного органа власти. Это заместители председателя правительства Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, а также несколько министров. Среди них Максим Соколов (министерство транспорта), Вероника Скворцова (министерство здравоохранения) и Максим Топилин (министерство труда и социальной защиты).









Российские военные спутники пришли в движение

И напоследок новость с орбиты Земли. На днях стало известно, что секретный российский военный спутник «Космос-2521» пришел в движение относительно другого аппарата, который практически не перемещался последние три месяца. Первыми это заметили британцы, начавшие готовится к космической войне с РФ.