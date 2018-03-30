Кадыров эмоционально высказался о странах-прислужниках США

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров весьма эмоционально высказался в адрес стран, вводящих санкции против России. Особенно досталось прибалтийским государствам. Рамзан Кадыров может в рамках закона найти украинского пранкера Евегния Вольнова

Власти США давно уже внесли Кадырова в список персон нон-грата на своей территории. Внесли превентивно, поскольку Рамзан Кадыров не был в США и не планировал посещать эту страну. Несуществующие счета Кадырова в американских банках также заблокированы. Но это еще полбеды.

«Теперь власти Эстонии, как дворняжки, подтявкивают, хоть и запоздало, своим американским хозяевам, запретив въезд в страну 49 россиянам, в числе которых есть и я», - написал Рамзан Кадыров в своем Telegram. Это лживое угодничество опасней и страшнее открытой ненависти, считает чеченский лидер.

«Мир давно не однополярный. Россия стоит на защите справедливости, защищать миропорядок нелегко, но тем и познается величие страны и ее народа – не пресмыкаться и жить по совести», - подытожил Рамзан Кадыров свою эмоциональную речь в адрес стран-прислужников США.