Ленинский район Челябинска избавят от паводков

Каждую весну Ленинский район столицы Южного Урала подтапливается водами из разливающегося озера Смолино. Воза здесь поднимается на полметра, что ведет к подтоплениям жилых домов. Депутат госдумы Анатолий Литовченко предложил восстановить насосную станцию в Сухомесово, и в этом году работа будет завершена.

Для восстановления насосной станции были привлечены средства городского и регионального бюджетов. Работа осложнялась тем, что насосная полностью вышла из строя, а трубы, которые были проложены 20 лет назад, полностью обветшали.

Как рассказал Анатолий Литовченко, все работы ведутся в соответствии с разработанным планом. Они разбиты на этапы, так как в реконструкции насосной станции есть множество технических нюансов.

Как уточнили в горадминистрации, на сегодняшний день уже проведена замена участка наземного трубопровода, закуплено гидротехническое оборудование на сумму 3 миллиона рублей. В ближайших планах — смонтировать вакуумную и дренажные системы насосов, установить электрозадвижки и клапаны.

Специалистом предстоит проложить свыше 3 километров подземных и около 1,5 километров наземных труб. Это будет сделано уже к концу апреля. А летом здесь закроют доступ в трубы для рыб.