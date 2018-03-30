Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 30 марта указ о весеннем призыве на военную службу в ряды Вооруженных Сил РФ 128 000 человек. Раскрыты данные об уникальной технике российских ВДВ

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 128 000 человек», - гласит указ Президента РФ.

Этим же указом увольняются с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву.

Для сравнения, в 2017 году в ходе весеннего призыва на военную службу ряды Вооруженных Сил России пополнили 142 000 призывников, пишет РИА Новости.