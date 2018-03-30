Мусорный фронт России

Власти подмосковного Волоколамска ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации вокруг полигона «Ядрово». Проблема свалок актуальна и для других российских городов. Без принятия мер через несколько лет мусор может стать бедствием национального масштаба.

Неделю назад, 21 марта, в медицинские учреждения Волоколамска с симптомами отравления обратились сразу 240 человек. На больничной койке оказались около 60 детей, многим из них стало плохо во время уроков в школах. Местные жители уверены, что причиной инцидента послужили выхлопы свалочного газа с мусорного полигона «Ядрово», который находится в трех километрах от населенного пункта.









В последующие дни выбросы продолжились. Это вынудило администрацию Волоколамска ввести режим ЧС. Мэр Петр Лазарев пообещал, что горожанам выдадут индивидуальные средства защиты.

Не менее острая ситуация, связанная с утилизацией твердых бытовых отходов, сложилась в еще одном подмосковном городе – Коломне. В прошлом году расположенная возле нее свалка «Воловичи» начала принимать мусор из других районов. После этого местные жители стали жаловаться на плохое самочувствие.

Массовая госпитализация в Волоколамске побудила коломенцев создать инициативную группу. Люди не хотят пополнить список пострадавших от сероводорода, генерируемого мусором. Активисты направили обращения во все инстанции - от муниципального департамента природопользования до министерства здравоохранения и санэпиднадзора. На этой неделе представители инициативной группы встретились с мэром Коломны Денисом Лебедевым.

Следует отметить, что горожане не требуют закрытия полигона. Они намерены добиться надлежащей утилизации уже завезенных отходов и возращения к прежним объемам их переработки.









В публикациях, посвященных проблеме свалок, чаще всего фигурирует Московская область. Однако не нужно думать, что в других российских регионах с этим все обстоит благополучно.

Псковские власти в конце 2017 года закрыли местный полигон. Теперь мусор из областного центра вывозится в районы. В частности, отходы принимает старая свалка под городом Порхов.

Решение чиновников вызвало недовольство жителей населенного пункта. Они утверждают, что свалка не справится с объемами ТБО, прибывающими из 200-тысячного Пскова.

На настоящий момент в России скопилось около 35 миллиардов тонн мусора. Он занимает четыре миллиона гектаров, что сравнимо с площадью Швейцарии. Без принятия мер через несколько лет данная проблема превратится в бедствие национального масштаба.

Согласно распространенной точке зрения, от мусора Россию спасут заводы по его сжиганию. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что строительство подобных предприятий не является панацеей – полностью ликвидировать ТБО они не в состоянии.









Недавно эксперты предложили другое решение – последовать примеру западных стран, которые вывозят свой мусор в Гану. В роли последней для России могут выступить Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Как известно, значительную часть территории этих среднеазиатских государств занимают малонаселенные безводные пустыни. Там частично сожженные отходы никому не причинят вреда.