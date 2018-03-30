Мотоциклист в Феодосии сбил ребенка в коляске и скрылся с места ДТП

В Феодосии водитель мотоцикла сбил ребенка 2016 года рождения и скрылся с места ДТП.

По предварительным данным, мотоциклист не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства и совершил наезд на коляску, в которой находился мальчик 2016 года рождения, пишет КИА.

Сразу после дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. Однако спустя два часа его личность удалось установить, водитель задержан, сообщают "Аргументы недели - Крым".