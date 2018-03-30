Сергей Аксенов рассказал, какая зарплата у крымчан

Премьер-министр крымского правительства Сергей АКСЕНОВ отчитывался сегодня перед депутатами местного парламента об итогах работы Совмина за год. Среди прочего он заявил, что реальные доходы жителей полуострова в прошлом году выросли на 13%.

АКСЕНОВ считает это самым высоким показателем по России. Кроме того, по его словам, в регионе реализуется программа по увеличению реальных доходов крымчан с 2017 по 2019 годы, пишут "Аргументы недели - Крым".

Так, в прошлом году средняя заработная плата жителей Крыма составила около 26 тысяч 300 рублей в месяц. В 2016 году она равнялась 24 тысячам 100 рублей ежемесячно.

При этом глава Совмина отметил, что сегодня в Крыму зарегистрировано почти три тысячи юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран, в том числе европейских. По мнению АКСЕНОВА, у зарубежных инвесторов есть возможность работать на полуострове, не афишируя своего присутствия.