Синоптики обещают существенное потепление в Москве

На уходящей неделе среднесуточная температура была значительно ниже нормы. Зато уже в ближайшие дни в столичном регионе ожидается существенное потепление, обещают синоптики.

В конце этой недели температурные значение вернутся к своей климатической норме. А на следующей неделе даже превысят ее на 2-3 градуса. В тоже время после 31 марта атмосферный фронт принесет с собой облака и небольшой снегопад. Ожидаются колебания температур от -7 до +7 градусов, синоптики предупреждают о возможном образовании гололедицы.

Самая теплая погода на предстоящей неделе ожидается в понедельник 2 апреля, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев. Дневные температуры могут доходить уже до +10, и ночные температуры уже тоже становятся положительными. В середине недели ожидается небольшое похолодание в связи с прохождением атмосферного фронта, небольшие осадки и пониженное атмосферное давление до конца недели, передает RT.