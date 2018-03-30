Чем владеет семья Голиковой и Христенко

Задекларированные доходы супружеской пары Христенко и Голиковой весьма впечатляют. Бывший министр промышленности и нынешний председатель Счетной палаты явно не бедствуют. Однако еще больше вопросов вызывают имеющиеся у четы в собственности роскошные гольф-клубы, только земля под которыми стоит миллиарды рублей.

Виктор Христенко и Татьяна Голикова на двоих зарабатывают более 5 млн рублей в месяц. Да, можно жить на широкую ногу. Но это только судя по официальным декларациям. Как выяснилось, Христенко владеет собственностью, приобрести которую невозможно даже на эти деньги – пришлось бы копить больше 300 лет и ничего при этом не есть.

В конце прошлого года Христенко стал совладельцем гольф-клубов в Московской области и Петергофе, которые занимают сотни гектаров далеко не дешевой земли. Например, площадь территории клуба, расположенного в Дмитровском районе Подмосковья, 450 га! Это больше Замоскворечья, где живут 60 тысяч человек. Совокупная стоимость принадлежащих Христенко клубов – более десяти миллиардов рублей.

Сам Виктор Христенко заявил «Новой газете», что «гольф является самым демократичным, семейным и экологичным видом спорта» и может объединить «людей разного социального статуса».