Справятся ли российские аграрии с будущими урожаями зерновых?

В ближайшие два года российские аграрии могут оказаться не в состоянии справиться с урожаем зерновых. Причина – в устаревшем парке зерновозов, подлежащих списанию.

В текущем году подлежат списанию 722 вагона из имеющихся в наличии 40,8 тысячи вагонов для перевозки зерна. В 2019-20 годах будет необходимо списать уже 10,6 тысячи вагонов, а это составит более четверти всего имеющегося парка. Текущий дефицит зерновозов составляет 300 вагонов, но с учетом грядущих списаний устаревшей техники он сильно возрастет.

Аграрии просят правительство синхронизировать списание отслуживших вагонов с закупками новых, опасаясь, что могут не справиться с перевозкой урожаев зерновых оставшимися средствами. Минсельхоз, однако, считает, что вагоностроительные мощности российских предприятий в состоянии обеспечить восполнение парка зерновозов. Минтранс также не прогнозирует трудностей с перевозкой зерна. Росжелдор, в свою очередь, готовит обращение в РЖД о подаче зерновозов исключительно под перевозку зерна.

В 2017 году российские аграрии собрали рекордный урожай зерновых и побили рекорд СССР, установленный советскими тружениками полей в 1978 году. Россия продала в прошедшем году 35,5 млн тонн зерна, и это тоже рекордный показатель, пишет Lenta.ru.