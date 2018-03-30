Справятся ли российские аграрии с будущими урожаями зерновых?
30 марта 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
В ближайшие два года российские аграрии могут оказаться не в состоянии справиться с урожаем зерновых. Причина – в устаревшем парке зерновозов, подлежащих списанию.
В текущем году подлежат списанию 722 вагона из имеющихся в наличии 40,8 тысячи вагонов для перевозки зерна. В 2019-20 годах будет необходимо списать уже 10,6 тысячи вагонов, а это составит более четверти всего имеющегося парка. Текущий дефицит зерновозов составляет 300 вагонов, но с учетом грядущих списаний устаревшей техники он сильно возрастет.
Аграрии просят правительство синхронизировать списание отслуживших вагонов с закупками новых, опасаясь, что могут не справиться с перевозкой урожаев зерновых оставшимися средствами. Минсельхоз, однако, считает, что вагоностроительные мощности российских предприятий в состоянии обеспечить восполнение парка зерновозов. Минтранс также не прогнозирует трудностей с перевозкой зерна. Росжелдор, в свою очередь, готовит обращение в РЖД о подаче зерновозов исключительно под перевозку зерна.
В 2017 году российские аграрии собрали рекордный урожай зерновых и побили рекорд СССР, установленный советскими тружениками полей в 1978 году. Россия продала в прошедшем году 35,5 млн тонн зерна, и это тоже рекордный показатель, пишет Lenta.ru.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес