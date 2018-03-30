Российский спецназ получит новый полевой рацион
30 марта 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Для спецназа РФ разрабатывается новый полевой рацион с повышенной калорийностью и энергоемкостью. После прохождения испытаний новый продпаек начнет поступать в войска.
«Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается. Ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина», - сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.
После прохождения всех, в том числе медицинских, испытаний новый полевой рацион для сил специального назначения будет принят на довольствие, сообщает РИА Новости. «Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», - добавил генерал Булгаков.
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