Российский спецназ получит новый полевой рацион

Для спецназа РФ разрабатывается новый полевой рацион с повышенной калорийностью и энергоемкостью. После прохождения испытаний новый продпаек начнет поступать в войска.

«Новый продпаек для сил специальных операций сейчас только разрабатывается. Ему предстоит пройти необходимые испытания, потом его будет отрабатывать медицина», - сообщил замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа.

После прохождения всех, в том числе медицинских, испытаний новый полевой рацион для сил специального назначения будет принят на довольствие, сообщает РИА Новости. «Однако уже сейчас можно сказать, что в новом продпайке упор будет сделан на повышенное качество продуктов питания с увеличенными энергоемкостью и калорийностью», - добавил генерал Булгаков.