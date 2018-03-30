В России могут учредить новую праздничную дату
30 марта 2018, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуме предложили учредить на территории России новую памятную дату. Согласно последним данным, рекомендуется ввести 12 мая День освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Белик, который отметил, что данное событие является важным с точки зрения истории, поэтому у него нет срока давности. Как сообщает RT, по мнению политика, эта дата должна стоять в одном ряду с Днем освобождения Ленинграда от блокады, а также Днем победы на Курской дуге.
Известно, что профильный экспертный совет Госдумы уже одобрил этот законопроект. До 9 мая он будет внесен на рассмотрение нижней палаты. Выходной день в этот праздник не предусматривается.
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