В России могут учредить новую праздничную дату

В Госдуме предложили учредить на территории России новую памятную дату. Согласно последним данным, рекомендуется ввести 12 мая День освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

С соответствующей инициативой выступил депутат Дмитрий Белик, который отметил, что данное событие является важным с точки зрения истории, поэтому у него нет срока давности. Как сообщает RT, по мнению политика, эта дата должна стоять в одном ряду с Днем освобождения Ленинграда от блокады, а также Днем победы на Курской дуге.

Известно, что профильный экспертный совет Госдумы уже одобрил этот законопроект. До 9 мая он будет внесен на рассмотрение нижней палаты. Выходной день в этот праздник не предусматривается.