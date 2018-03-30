Православные готовятся к празднику Воскресения Христова

1 апреля православные верующие будут отмечать Вербное воскресенье – праздник Входа Господня в Иерусалим. Этот день знаменует начало Страстной седмицы – последних земных дней Христа.

В западной церковной традиции этот день называется Пальмовым воскресеньем. Но в России пальмы не растут, а символом возрождения к жизни считается верба. Веточки вербы освящаются на вечерней службе в субботу. В праздничное постное меню разрешается добавить рыбу и вино.

Вслед за Вербным воскресеньем наступает Страстная седмица – последняя и самая строгая неделя Великого поста. Верующим на этой неделе предписано сухоядение – постная пища без масла, а в пятницу и субботу – полное воздержание от приема пищи. На Страстной седмице не совершаются венчания и крещения, не празднуются дни памяти святых и поминовения усопших.

Особое значение имеют последние три дня перед Пасхой. Чистый четверг посвящен Тайной вечере. В этот день наводят порядок в доме, пекут куличи и красят яйца. Страстная пятница – день мученической смерти Христа, единственный день в году, когда в храмах не слышно колокольного звона. В Страстную субботу после вечерней службы священники меняют темные облачения на светлые, пасхальные. Проходит освящение куличей и яиц.

В полночь благовест возвещает о начале Пасхи. Всенощная и Крестный ход длятся несколько часов. В меню возвращаются мясные и молочные продукты, готовится праздничный стол. На Пасху не полагается ездить на кладбища и совершать панихиды. Воскресение Христово – это праздник возрождения к жизни. Для посещения кладбищ и поминовения усопших есть специально отведенный день – Радоница (вторник после Светлой седмицы), по материалам ТАСС.