Украинский телеканал UA|TV начал телевещание в тестовом режиме на Крым и Донбасс
30 марта 2018, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]
В министерстве информационной политики Украины заявили, что украинский телеканал UA|TV начал вещание в тестовом режиме на Крым и неподконтрольные Киеву территории Донбасса, сообщают "Аргументы недели - Крым".
«UA|TV, телеканал мультимедийной платформы иновещания Украины, начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что Киев намерен обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. Также сообщается, что в ближайшее время телеканал начнет вещать и на Луганскую область.
Телеканал UA|TV начал вещание 1 октября 2015 года. Правовой основой для его работы является разработанный министерством информационной политики закон Украины «О системе иновещания Украины». Канал транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках — украинском, английском, русском, арабском и крымско-татарском.
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