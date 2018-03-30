В Металлургическом районе Челябинска откроют Александровский сквер
30 марта 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Как рассказал глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков, сквер расположится около юридического колледжа (ул.50 лет ВЛКСМ, 1). Его назовут в честь 95-летнего ветерана войны Александры Дмитриевны Белозеровой.
Александра Дмитриевна 25 марта отметила свое 95-летие. Она ушла на войну в 1943 году и прошла весь путь от Москвы до Берлина регулировщицей. После этого она пришла работать на ЧМК крановщицей, а после окончания местной школы мастеров стала оператором цеха прокатки.
За всю свою трудовую карьеру, которая насчитывает 35 лет, Александра Дмитриевна всегда занималась общественной работой, состояла в профсоюзе, в Совете ветеранов, руководила местным хором. Она имеет орден Отечественной войны || степени, Ветерана ВОВ, а также 14 юбилейных медалей и всевозможных грамот и премий. Именно в ее честь сквер Металлургического района будет носить имя Александровский.
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