В Металлургическом районе Челябинска откроют Александровский сквер

Как рассказал глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков, сквер расположится около юридического колледжа (ул.50 лет ВЛКСМ, 1). Его назовут в честь 95-летнего ветерана войны Александры Дмитриевны Белозеровой.

Александра Дмитриевна 25 марта отметила свое 95-летие. Она ушла на войну в 1943 году и прошла весь путь от Москвы до Берлина регулировщицей. После этого она пришла работать на ЧМК крановщицей, а после окончания местной школы мастеров стала оператором цеха прокатки.

За всю свою трудовую карьеру, которая насчитывает 35 лет, Александра Дмитриевна всегда занималась общественной работой, состояла в профсоюзе, в Совете ветеранов, руководила местным хором. Она имеет орден Отечественной войны || степени, Ветерана ВОВ, а также 14 юбилейных медалей и всевозможных грамот и премий. Именно в ее честь сквер Металлургического района будет носить имя Александровский.