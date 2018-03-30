Министерство инфраструктуры Украины озвучило план по возвращению Крыма
30 марта 2018, 09:53 [ «Аргументы Недели» ]
Украине озвучили очередной план по возвращению российского Крыма. Автором задумки на этот раз выступает министерство инфраструктуры сопредельного государства.
По словам главы министерства Владимира ОМЕЛЯНА, ведомство ведет переговоры с ирландской авиакомпанией «Ryanair». Стороны планируют запустить рейсы в Европу из Херсона. Он уверен, что жители Крыма оценят данный план. Поскольку, по его словам, это шанс попасть в Европу напрямую, пишут "Аргументы недели - Крым".
Напомним, в феврале председатель Генической райгосадминистрации Александр ВОРОБЬЕВ уже собирался вернуть Крым при помощи транспорта – троллейбусов. Тогда чиновник сообщил о новом масштабном проекте «великий троллейбусный путь». По задумке ВОРОБЬЕВА, Крым и Украину должны были связать троллейбусным сообщением.
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