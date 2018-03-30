Министерство инфраструктуры Украины озвучило план по возвращению Крыма

Украине озвучили очередной план по возвращению российского Крыма. Автором задумки на этот раз выступает министерство инфраструктуры сопредельного государства.

По словам главы министерства Владимира ОМЕЛЯНА, ведомство ведет переговоры с ирландской авиакомпанией «Ryanair». Стороны планируют запустить рейсы в Европу из Херсона. Он уверен, что жители Крыма оценят данный план. Поскольку, по его словам, это шанс попасть в Европу напрямую, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, в феврале председатель Генической райгосадминистрации Александр ВОРОБЬЕВ уже собирался вернуть Крым при помощи транспорта – троллейбусов. Тогда чиновник сообщил о новом масштабном проекте «великий троллейбусный путь». По задумке ВОРОБЬЕВА, Крым и Украину должны были связать троллейбусным сообщением.