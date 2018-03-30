На участках сопряжения Крымского моста с береговой линией по обе стороны автомобильной трассы началась установка шумопоглощающих экранов для снижения шумовой нагрузки. Кот Мостик сфотографировался на Крымском мосту рядом с Путиным

Установка акустических экранов является частью комплексных мер по шумозащите, призванных обеспечить благоприятную акустическую обстановку на границах санитарно-защитной зоны Крымского моста. Кроме участков сопряжения с береговой линией, шумозащитные экраны монтируются также вдоль мостового сооружения со стороны керченского и таманского берегов. Общая площадь «акустического щита» составит более 25 000 кв м.

Также в комплекс мер по обеспечению благоприятной акустической обстановки вдоль санитарно-защитной зоны мостового сооружения входит высадка деревьев по специальной шумозащитной схеме, сообщил информационный центр «Крымский мост». При расчете комплексных мер специалистами было учтено множество факторов, помимо прогнозируемой интенсивности движения транспорта по мосту.

Крымский мост – один из крупнейших в Европе и самый крупный в России. Его протяженность составляет 19 км. Строительство моста идет с опережением графика. Руководитель компании-генерального подрядчика строительства моста Аркадий Ротенберг сообщил, что движение по автомобильной части моста может быть открыто уже после 9 мая 2018 года, передает ТАСС.