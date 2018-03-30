На Горьковском направлении МЖД человек попал под поезд
30 марта 2018, 09:33 [ «Аргументы Недели» ]
На Горьковском направлении Московской железной дороги утром в пятницу поезд сбил человека. Согласно последней информации, была отменена электричка, следовавшая по маршруту Железнодорожная – Москва.
Есть данные о том, что человек переходил железнодорожное полотно в неположенном месте перед приближающимся поездом, передает сегодня m24.ru. К настоящему моменту точной информации о состоянии пострадавшего в ходе наезда электрички не поступало.
Гражданам напоминают о том, что железная дорога является местом повышенной опасности, вследствие чего необходимо быть предельно внимательными и соблюдать все установленные правила поведения.
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