На Горьковском направлении МЖД человек попал под поезд

На Горьковском направлении Московской железной дороги утром в пятницу поезд сбил человека. Согласно последней информации, была отменена электричка, следовавшая по маршруту Железнодорожная – Москва.

На Курском направлении МЖД поезд сбил женщину с ребенком

Есть данные о том, что человек переходил железнодорожное полотно в неположенном месте перед приближающимся поездом, передает сегодня m24.ru. К настоящему моменту точной информации о состоянии пострадавшего в ходе наезда электрички не поступало.

Гражданам напоминают о том, что железная дорога является местом повышенной опасности, вследствие чего необходимо быть предельно внимательными и соблюдать все установленные правила поведения.