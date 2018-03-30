Кирилл Тихонков: «Как можно больше добра для благодатной земли»

Сегодня всё больше людей стремится участвовать в жизни своей страны, города либо небольшого посёлка, браться за социально значимые проекты, приносить реальную пользу окружающим, помогать нуждающимся, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Мы, относясь с огромным уважением к таким людям, приехали на патриархальную Смоленщину в гости к депутату Кириллу Сергеевичу Тихонкову, деятельности которого на благо Смоленской области мы не раз уделяли внимание. С огромным уважением относясь к этому человеку и тому, сколько он делал и продолжает делать на благо смоленской земли, мы пообщались с руководителями, учителями и родителями более чем 20 образовательных учреждений Новодугинского и Вяземского района Смоленской области.

В отзывах об общественной деятельности Кирилла Сергеевича Тихонкова - доброта, тепло и любовь к неравнодушному, чистому сердцем благотворителю:

«Добрые дела не остаются незамеченными. Оказывая помощь, Вы дарите детям радость. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на Вашем Жизненном пути!» Коллектив учителей, учащихся, родителей МКОУ «Тесовская ОШ».

«Сладкие сюрпризы принесли настоящую радость! Благодарим Вас за чуткость к детям! Спасибо за Вашу отзывчивость!» Родительский комитет и коллектив МКОУ «Днепровская средняя школа».

Добровольчество, благотворительность, меценатство имеют в России глубокие корни, а чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, милосердие всегда являлись нашими базовыми ценностями. И ничего с веками, слава Богу, в этом смысле не меняется. Эти традиции нам нужно укреплять. Они является мощнейшим ресурсом развития, консолидации общества, обеспечения социальной и межнациональной гармонии. От всей души желаем Кириллу Сергеевичу Тихонкову здоровья, тепла и сил для продолжения той замечательной работы на благо Смоленской области, которую он долгое время ведёт.

Николай ХАЛИМОВ, Смоленская область