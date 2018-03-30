В парках Москвы в грядущие выходные закроются катки

В грядущие выходные катки в московских парках перестанут работать. Большинство ледовых площадок закрылись еще 11 марта, однако руководство некоторых решило продлить удовольствие граждан.

Согласно последний информации, каток в парке "Сокольники" будет открыт для катания в субботу, а в воскресенье на нем состоится открытый турнир по картингу. В Измайловском парке каток будет работать до воскресенья включительно, причем 1 апреля на лед можно будет попасть бесплатно, передает m24.ru.

Известно также, что в парках 50-летия Октября и "Фили" в субботу и воскресенье катки будут бесплатными, как, впрочем и в парках "Дубки" и "Ангарские пруды".



