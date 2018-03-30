Видео испытания ракеты "Сармат" появилось в сети
30 марта 2018, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлены испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат". Согласно последним данным, тестирование прошло на космодроме Плесецк в Архангельской области.
Ролик опубликовало в минувший четверг, 29 марта, Министерство обороны Российской Федерации. Подчеркивается, что испытания ракеты "Сармат" дали возможность подтвердить заявленные характеристики комплекса в рамках предстартовой подготовки и в ходе начального этапа полета, передает "Газета.Ru".
На видеозаписи можно рассмотреть, как снаряд отрывается от земли, взлетает в воздух и оставляет за собой клубы белого плотного дыма.
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