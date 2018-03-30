В Каспийском море состоялись учения с участием отряда артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 "Шмель". Эту информацию предоставил сегодня глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Согласно последней информации, группа катеров в рамках учебных мероприятий смогла успешно обнаружить и оперативно ликвидировать условного противника, передает в пятницу "Экономика сегодня".

Подчеркивается, что вышеуказанные учения состоялись в морском полигоне боевой подготовки, расположенным в акватории Каспийского моря.

Известно, что отряд катеров уничтожил "врага" из артиллерийской пушки "Д-56ТС". Известно, что для максимальной реалистичности в ходе учений применялись холостые боеприпасы, а также средства имитации, передает РИА "Новости".

