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Учения с применением артиллерийских катеров "Шмель" состоялись в Каспийском море

30 марта 2018, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Учения с применением артиллерийских катеров "Шмель" состоялись в Каспийском море
фото: pixabay.com

В Каспийском море состоялись учения с участием отряда артиллерийских катеров Каспийской флотилии проекта 1204 "Шмель". Эту информацию предоставил сегодня глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

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Согласно последней информации, группа катеров в рамках учебных мероприятий смогла успешно обнаружить и оперативно ликвидировать условного противника, передает в пятницу "Экономика сегодня".

Подчеркивается, что вышеуказанные учения состоялись в морском полигоне боевой подготовки, расположенным в акватории Каспийского моря.

Известно, что отряд катеров уничтожил "врага" из артиллерийской пушки "Д-56ТС". Известно, что для максимальной реалистичности в ходе учений применялись холостые боеприпасы, а также средства имитации, передает РИА "Новости".

Андрей Фурсов о растлении Хрущевым Украины и многовековой подлости англичан

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