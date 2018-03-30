В Серпухове началась реконструкция моста через Нару
30 марта 2018, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Реконструкция моста через Нару началась в Серпухове. По ходу работ будут укреплены опоры моста, заменен асфальт на проезжей части и обустроены пешеходные дорожки.
Как сообщает Подмосковье сегодня, работы пройдут в границах Оборонной улицы. Протяженность моста составляет 860 метров, он соединяет лево- и правобережную части Серпухова. В правобережной части находятся градообразующие предприятия и малоэтажная жилая застройка.
Отметим, что завершить первый этап работ планируется через год, в апреле 2019 года.
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