Более тысячи человек обследовались на МРТ в поликлинике Реутова

После открытия нового магнитно-резонансного компьютера в детской поликлинике в подмосковном Реутове обследования прошли более 1,3 тысячи человек. При этом уже в этом году обследование прошли более 600 человек.

Новый магнитно-резонансный компьютер начал работать в детской поликлинике в Реутове в августе прошлого года. Всего с начала работы аппарата возможностью высокоточного исследования воспользовались более 1300 человек, передает Подмосковье сегодня.

Благодаря новой установке у тридцати двух пациентов нашли онкологию на ранней стадии. А для более быстрого прохождения обследования специалисты медицинского учреждения прошли дополнительное обучение.