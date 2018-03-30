Более тысячи человек обследовались на МРТ в поликлинике Реутова
30 марта 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
После открытия нового магнитно-резонансного компьютера в детской поликлинике в подмосковном Реутове обследования прошли более 1,3 тысячи человек. При этом уже в этом году обследование прошли более 600 человек.
Новый магнитно-резонансный компьютер начал работать в детской поликлинике в Реутове в августе прошлого года. Всего с начала работы аппарата возможностью высокоточного исследования воспользовались более 1300 человек, передает Подмосковье сегодня.
Благодаря новой установке у тридцати двух пациентов нашли онкологию на ранней стадии. А для более быстрого прохождения обследования специалисты медицинского учреждения прошли дополнительное обучение.
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