Метро Санкт-Петербурга хотят засекретить

Петербургские чиновники призывают не размещать в открытом доступе информацию о местах большого скопления людей. При этом в нынешнем законодательстве существует много противоречий, которые позволяют утекать важным данным.

Переход на закупки по 44ФЗ имеет ряд недостатков в части размещения конфиденциальной информации в открытом доступе в полном объеме. Для метрополитенов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и других объектов, на которых заведомо скапливается большое количество людей, размещение в открытом доступе проектно-сметной и технической документации может привести к возникновению угрозы безопасности пассажиров, поясняет НСН.

Предлагается ввести необходимые изменения в действующее законодательство. Стоит надеяться, что это решение, действительно разрешит ситуацию, и вопросы безопасности в метро с этой стороны будут сняты.