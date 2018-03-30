Метро Санкт-Петербурга хотят засекретить
30 марта 2018, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]
Петербургские чиновники призывают не размещать в открытом доступе информацию о местах большого скопления людей. При этом в нынешнем законодательстве существует много противоречий, которые позволяют утекать важным данным.
Переход на закупки по 44ФЗ имеет ряд недостатков в части размещения конфиденциальной информации в открытом доступе в полном объеме. Для метрополитенов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и других объектов, на которых заведомо скапливается большое количество людей, размещение в открытом доступе проектно-сметной и технической документации может привести к возникновению угрозы безопасности пассажиров, поясняет НСН.
Предлагается ввести необходимые изменения в действующее законодательство. Стоит надеяться, что это решение, действительно разрешит ситуацию, и вопросы безопасности в метро с этой стороны будут сняты.
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