Россияне заедают стресс многими килограммами сладкого

За 2017 год россияне увеличили потребление сладкого до рекордных 24,5 килограмм. Врачи-диетологи говорят, что это связано с нестабильной обстановкой в стране. Поэтому граждане пытаются себя утешить конфетами и шоколадом.

Человеку всегда хочется сладкого, когда он находится в стрессовой ситуации, испытывает тревогу, другие негативные чувства. А то, что происходит в мире в целом — войны, катаклизмы, ухудшение социально-экономической ситуации — не прибавляет людям оптимизма. Такие исследования проводились ещё в 2008 году, когда был первый кризис. Как только подобные изменения происходят, увеличивается потребление простых углеводов и жиров, передает НСН.

В денежном эквиваленте такое количество сладкого составляет около 7000 рублей. При этом в 24,5 килограмма не входит сахар, который получен из другой пищи. Если добавить и этот сахар, то получится значительно большая цифра. К сожалению эта цифра не уменьшается и потребление такого количества сладкого приводит к серьезным проблемам.

Отметим, что по словам врачей-диетологов свежевыжатый сок вреден для организма. Поэтому гораздо лучше, если заменить его в рационе свежими фруктами.