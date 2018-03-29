Ввоз всей растительной продукции из Абхазии временно запрещен

Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Абхазии всей продукции растительного происхождения. Запрет распространяется также на многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, сообщается на сайте ведомства.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая с 24-25 марта проводила мониторинг в Абхазии, констатировала критическую фитосанитарную обстановку в этой республике в связи с распространением мраморного клопа. Насекомое уничтожило в 2017 году половину урожая цитрусовых. Российская сторона предложила пять видов химических препаратов, которые должны обеспечить защиту всех культур и видов, которые производятся в Абхазии. Определенная партия препаратов по поручению Минсельхоза будет передана Абхазии.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано в комментарии для РБК отметила, что «мраморный клоп поселяется в жилищах и источает крайне неприятный запах». «В Абхазии зафиксированы случаи, когда люди просто бросали дома, пораженные клопом», — сказала она.