Крымчан призывают эвакуироваться на украинском и английском языках
29 марта 2018, 20:13 [ «Аргументы Недели. Крым» ]
Тренировочные спасения посетителей торговых центров массово проходят на полуострове и охватят, как сообщается, несколько десятков объектов.
Проверка готовности мест, массово посещаемых людьми, проводится после недавней трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли несколько десятков посетителей, пишут «Аргументы недели – Крым».
По громкой связи в крымских ТЦ, на трех языках – украинском, русском и английском (притом, именно в такой последовательности) – звучит информация, что начинается учебная тренировка по отработке эвакуации арендаторов и гостей.
Также просят: «Просим принять активное участие». И завершают: «По окончании будет объявлен отбой», чем всех обманывают, так как на улице, куда выходят люди, громкоговорителей нет.
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