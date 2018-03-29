Крымчан призывают эвакуироваться на украинском и английском языках

Тренировочные спасения посетителей торговых центров массово проходят на полуострове и охватят, как сообщается, несколько десятков объектов.

Проверка готовности мест, массово посещаемых людьми, проводится после недавней трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли несколько десятков посетителей, пишут «Аргументы недели – Крым».

По громкой связи в крымских ТЦ, на трех языках – украинском, русском и английском (притом, именно в такой последовательности) – звучит информация, что начинается учебная тренировка по отработке эвакуации арендаторов и гостей.

Также просят: «Просим принять активное участие». И завершают: «По окончании будет объявлен отбой», чем всех обманывают, так как на улице, куда выходят люди, громкоговорителей нет.