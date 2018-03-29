Госдума просит запретить решетки на окнах детсадов и школ
29 марта 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции запросит в правительстве информацию о целесообразности запрета установки несъемных решеток в школах и детских садах.
Законодатели обращают внимание, что в случае пожара эти решетки нельзя снять и спастись через окно.
Запрет на установку таких решеток был прописан в 1989 году, но в 2015-м снят.
"Охрана жизни и здоровья детей является приоритетной задачей всех уровней власти и в свете последних трагических событий в Кемерове, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, считаем необходимым усилить вопросы пожарной безопасности детских образовательных учреждений", — сказано в документе.
Авторами поручения выступили депутаты от "Справедливой России" Сергей Миронов, Ольга Епифанова и Дмитрий Ионин.
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